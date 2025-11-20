Città

SARONNO – Una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del diabete ha coinvolto i dipendenti comunali grazie a un’iniziativa promossa dai Lions Club di Saronno nel mese dedicato alla consapevolezza su questa patologia. L’attività, pensata per offrire un controllo semplice e immediato, ha unito la sensibilizzazione all’invito a prendersi cura di sé attraverso stili di vita sani.

Lo screening, in occasione del “Mese della Consapevolezza e Prevenzione del Diabete”, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Saronnese Diabetici, la Federazione nazionale diabetici (Fand) e l’Associazione italiana Lions per il diabete. Obiettivo dell’iniziativa è favorire diagnosi sempre più tempestive, riducendo le conseguenze del diabete e il peso sociale che la malattia continua a esercitare anche nel mondo del lavoro.

Nel corso della giornata sono state effettuate 75 prove glicemiche, un dato che conferma l’interesse e la partecipazione dei dipendenti. I Lions hanno ringraziato le associazioni coinvolte, l’amministrazione comunale e tutto il personale che ha aderito.

A seguire gli screening e i colloqui individuali sono statiMilena Colzani del Lions Club Saronno Insubria Ets, Lanfranco Roviglio del Lions Club Saronno del Teatro e Tamara Grilli, presidente dell’Associazione Saronnese Diabetici e coordinatrice Fand.

