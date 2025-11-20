Altre news

SARONNO – Giovedì 20 novembre 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizia con cieli molto nuvolosi accompagnati da deboli piogge, con accumuli contenuti attorno al millimetro nelle ore mattutine, mentre dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti fino a cieli poco nuvolosi in serata. Le temperature resteranno su valori piuttosto freschi, con minima intorno ai 5°C nelle prime ore e massima fino a 9°C nel corso del pomeriggio.

Nel dettaglio, il mattino sarà quello più grigio e umido, con qualche debole precipitazione che potrà rendere le strade bagnate ma senza particolari criticità. Tra pomeriggio e sera la nuvolosità tenderà progressivamente a diminuire lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, con condizioni più asciutte e visibilità buona. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino, per poi ruotare e rinforzare leggermente dai quadranti occidentali nel pomeriggio, senza comunque determinare disagi. Non sono previste allerte meteo per il territorio di Saronno.

In Lombardia la situazione rispecchia in buona parte quella di Saronno: una circolazione depressionaria in allontanamento lascia spazio ad aria più secca, con residua instabilità al mattino e nuvolosità diffusa sulle pianure e sui settori prealpini, dove non si escludono deboli piogge. Nel corso della giornata sono attese progressive schiarite su gran parte della regione, mentre sui rilievi orobici e retici al mattino saranno ancora possibili deboli nevicate in graduale esaurimento, seguite da variabilità asciutta dal pomeriggio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09