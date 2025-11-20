Il consigliere regionale del Pd non usa giri di parole: “Sì, il punto nascita era stato sospeso, l’ultima delibera lo cancella definitivamente. Noi ci siamo opposti fortemente a questa ipotesi avanzata a suo tempo dalla giunta, che purtroppo è diventata realtà, e adesso viene cancellato definitivamente. Secondo noi è un grave, gravissimo errore”.

Cornice di questa rivelazione, l’incontro di ieri sera, mercoledì 20 novembre a Caronno Pertusella, promosso dal Pd locale insieme ai circoli del territorio e dedicato proprio alla sanità lombarda, con un focus sull’ospedale di Saronno e sulla casa di comunità. In sala, insieme al sindaco Marco Giudici e a diversi esponenti del Pd cittadino, simpatizzanti e cittadini che seguono da vicino il tema dei servizi sanitari, a partire da chi in questi anni si è mobilitato per difendere il presidio saronnese.

Astuti ha riassunto anche il senso del percorso politico portato avanti in questi mesi: “Continuiamo a parlare e a lavorare per la sanità, a partire da quella territoriale, raccontando che cosa non sta andando e le proposte presentate pochi mesi fa. Abbiamo raccolto 100.000 firme e portato in Consiglio regionale una proposta di legge che purtroppo è stata bocciata da questa maggioranza, ma la nostra battaglia continua”.

Al centro dell’incontro, la sanità territoriale, le difficoltà di accesso alle cure, le liste d’attesa e il ruolo delle strutture di zona. Astuti ha ripercorso in modo dettagliato le tappe che hanno portato alla situazione attuale: dalla riforma regionale alla gestione dei fondi del Pnrr, fino alle scelte sul potenziamento o sul ridimensionamento dei singoli ospedali. Un passaggio specifico è stato dedicato alle case di comunità.

La parte finale della serata è stata dedicata al confronto con il pubblico. Numerose le domande a cui Astuti ha risposto con una disamina fitta di riferimenti normativi e dati, spiegando quali margini di intervento restano aperti sul piano politico e istituzionale e quali invece sono ormai chiusi dalle delibere regionali.