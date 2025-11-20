Ospedale Saronno, addio definitivo al Punto Nascita. Astuti svela e commenta: “Un grave errore”
SARONNO – Addio per sempre al punto nascita di Saronno. La decisione è presa. Quella che era nata come una sospensione determinata dal covid e dalla pandemia è diventata una realtà definitiva. Lo sancisce un provvedimento regionale. Malgrado le levate di scudi, gli interventi, le polemiche e gli apprezzamenti bipartisan per l’eccellenza creata da medici, personale e operatori a Saronno la città degli amaretti e il suo ospedale non avranno più un punto nascita, lo conferma il consigliere regionale Samuele Astuti nel suo intervento a Caronno Pertusella.
