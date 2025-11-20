Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Prenderanno il via in questi giorni i lavori di riqualificazione del podio di piazza Diaz, che rientrano nel secondo lotto del progetto finanziato da Regione Lombardia. Il primo lotto, già completato, riguardava la realizzazione della parte pedonale nella zona nord della piazza.

L’intervento, vincolato all’area del podio, prevede il rifacimento dello stesso e della copertura con l’impianto fotovoltaico soprastante, con l’aggiunta di un nuovo impianto di illuminazione e con nuovi elementi di arredo urbano. In particolare, l’intervento che ha un quadro economico complessivo di 200mila euro finanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Lombardia, prevede opere di sostituzione di una parte delle strutture attuali per la ricostruzione con nuovi materiali e nuovi elementi tecnologici, che rispettano gli adeguamenti normativi e aumentano l’efficienza degli impianti in termine di maggiore produttività e minor consumo.

In funzione dell’esecuzione dei lavori, su tutta la piazza Diaz verrà istituito di divieto di sosta e per lo stesso periodo sarà reso disponibile il parcheggio di proprietà della parrocchia con ingresso da via De Amicis, già aperto da oggi lunedì 17/11, grazie a un accordo trovato tra Sindaco Occa e Don Giuseppe Collini.

“È un’opera che andava realizzata subito per non perdere il contributo regionale che abbiamo voluto trasformare in un’occasione per restituire alla piazza e al podio la loro centralità, con nuovi pannelli fotovoltaici, una riqualifica tecnologica e un nuovo sistema di illuminazione” -spiega il Sindaco Massimiliano Occa. “Ringrazio la Parrocchia per aver concesso l’apertura del parcheggio di via Cadorna in questo periodo, permettendoci di rispondere subito a un’esigenza di attività e cittadini”.

