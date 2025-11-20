Comasco

ROVELLO PORRO – Domenica 23 novembre l’associazione “Genitori in gioco” si mette in cammino con la cittadinanza per dire no alla violenza sulle donne. Un appuntamento simbolico e partecipato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà il prossimo 25 novembre.

Il ritrovo è fissato alle 14:30 al centro civico di Piazza Porro 19; la camminata di circa 3 km nel parco Lura partirà alle 15. A seguire, alle 16, un reading di brani e testimonianze a cura dell’associazione Helianto, dedicato alle donne vittime di violenza e femminicidio. Un momento di forte impatto emotivo, pensato per riflettere insieme e dare voce a chi non può più parlare.

Durante il weekend sarà visitabile la mostra “Lo sguardo su una donna”, realizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Rovello Porro.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È consigliato indossare qualcosa di rosso, colore simbolo della lotta alla violenza. In caso di maltempo l’incontro si terrà alle 15 al centro civico con il solo reading.

