Rovello Porro: sabato “Natale in casa Cupiello” al Teatro San Giuseppe
20 Novembre 2025
ROVELLO PORRO – È in programma per sabato 22 novembre, alle 20.45, l’atteso appuntamento teatrale che porterà sul palco del Teatro San Giuseppe di Rovello Porro la celebre commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, proposta dalla Compagnia Teatrale Kicecè.
L’evento, organizzato con il patrocinio comunale, rappresenta un’occasione speciale per gli appassionati del teatro popolare napoletano, grazie all’interpretazione di un testo tanto noto quanto amato.
Lo spettacolo
La commedia, una delle opere più celebri di De Filippo, racconta con ironia e malinconia le dinamiche familiari che ruotano attorno all’ossessione di Luca Cupiello per il presepe. Sul palco, un ampio cast porterà in scena la vita, i contrasti e le emozioni di una famiglia napoletana alle prese con il Natale.
Cast e regia
La rappresentazione vede la regia di Claudio Pellegrino, che è anche tra gli interpreti, affiancato da un numeroso gruppo di attori della compagnia:
Anarita Attruia, Andrea Pella, Claudio Pellegrino, Mario De Fiore, Elena Venturi, Sergio De Maria, Rosario Compagnone, Andrea Borgomaneri, Sabrina D’Andrea, Roberta Cibelli, Chiara De Luca, Enzo Calciano, Luca Galluccio, Daniela Balzarini, Gerarda Forese, Filippo Brighina.
Luci ed effetti audio sono curati da Charly Guerrero.
Informazioni per il pubblico
Lo spettacolo si terrà:
Sabato 22 novembre
Ore 20.45
Teatro San Giuseppe – via Alighieri. Rovello Porro
Per informazioni e prenotazioni:
(foto: un particolare della locandina dell’evento)
