SARONNO – Ieri il funerale di Anselmo Cattaneo, 83 anni, padre di Mattia, attuale vice sindaco e assessore al bilancio nell’amministrazione guidata da Ilaria Pagani. I funerali si sono svolti nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà. L’Amministrazione comunale e la sindaca hanno espresso la loro vicinanza al vice sindaco Cattaneo e ai familiari, sottolineando come l’intera comunità si sia idealmente stretta attorno a loro in questo momento di dolore.

Anselmo Cattaneo era una figura conosciuta e apprezzata in città. Per molti anni aveva insegnato nelle scuole medie saronnesi, in particolare alla “Aldo Moro”, lasciando un ricordo positivo tra generazioni di studenti. In queste ore lo hanno ricordato anche gli amici con cui amava incontrarsi per trascorrere del tempo in compagnia. Negli ultimi periodi era ospite della struttura protetta Villaggio Amico, a Gerenzano.

20112025