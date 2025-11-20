Città

SARONNO – Sabato 22 novembre, alle 10, si terrà la Festa dell’albero al Parco De Rocchi di piazza Unità d’Italia 3, durante la quale saranno messe a dimora sei piante di tiglio. Una delle nuove piante sarà dedicata a Franco Turconi, già presidente dell’associazione Semplice Terra, come gesto di riconoscimento per l’impegno svolto nel territorio.

L’iniziativa rientra nella Giornata nazionale degli alberi e nasce grazie alla promozione di Legambiente, con il contributo dell’associazione Semplice Terra e del Comune di Saronno. La proposta, che intende sensibilizzare la comunità sull’importanza delle aree verdi e sulla cura dell’ambiente urbano, è un appuntamento ormai tradizionale in città: ideato da Legambiente circa vent’anni fa, nel 2023 a Saronno ebbe luogo in piazza De Gasperi, mentre nel 2024 nel parchetto di via Petrarca. Quest’anno, sempre con la partecipazione di Legambiente, Semplice Terra e l’amministrazione comunale, sarà coinvolto il parco De Rocchi.

Il programma prevede un momento di presentazione e la piantumazione collettiva. Le piante saranno in totale 6: tre saranno messe a disposizione dall’amministrazione e le altre tre dalle associazioni coinvolte.

