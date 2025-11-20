Città

SARONNO – L’inverno bussa alla porta e nelle prossime ore potrebbe portare i primi accenni di neve anche in pianura, compreso il territorio Saronnese, del Tradatese e ditorni. Le temperature sono in calo deciso e la situazione meteo che interessa Monza e la Brianza, secondo gli esperti, risulterà molto simile anche per Saronno e comuni limitrofi.

Secondo le previsioni di 3bMeteo, l’aria fredda in discesa dalle latitudini artiche sta già facendo sentire i suoi effetti su tutta la Lombardia. “Stanno affluendo correnti sempre più fredde – spiega il meteorologo Edoardo Ferrara – e da venerdì è atteso un nuovo peggioramento con precipitazioni intermittenti, anche a carattere di rovescio”. Il calo termico potrà favorire nevicate a quote collinari, tra i 300 e i 500 metri, interessando dunque l’alta Brianza e le località più elevate della regione.

Per quanto riguarda Saronno, il Saronnese e l’area di pianura, dovrebbe invece prevalere la pioggia, ma non è escluso che nelle fasi di precipitazioni più intense possano comparire brevi episodi di pioggia mista a neve, soprattutto nelle ore del mattino. Un assaggio d’inverno che potrebbe regalare un primo clima natalizio, con scenari imbiancati almeno sulle alture e un sensibile ritorno del freddo su tutto il territorio.

