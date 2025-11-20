Saronno, l’attrice Anna Galoppo nel music video di Soap, concorrente di Sanremo giovani
20 Novembre 2025
SARONNO – La saronnese Anna Galoppo nel music video dell’artista emergente Soap, concorrente di Sanremo giovani. Si avvicina il mese di febbraio per gli appassionati della canzone italiana: il toto nomi sui partecipanti in gara per il festival di Sanremo si fa sempre più sentito. A Sanremo giovani, il programma di Rai1 condotto da Gianluca Gazzoli per scoprire i finalisti che si contenderanno due posti per il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, c’è una comparsa tutta saronnese. Soap, una dei tre semifinalisti che si scontreranno il prossimo 9 dicembre, ha scelto per il suo music video un volto noto in città, quello dell’attrice Anna Galoppo.
La canzone, dal titolo “Buona vita”, è stata rilasciata sulla piattaforma Raiplay e Youtube circa due settimane fa: uno scenario caotico, in cui l’artista si sfoga all’interno di un ufficio contro una figura più adulta, raccontando la struggente esperienza. Anna Galoppo rappresenta proprio questa figura, forse una madre o magari una terapista, che ascolta le parole dell’artista.
Al 19 novembre, il video conta oltre 12mila visualizzazioni.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09