SARONNO – Giro di vite nella turbolenta zona del Retrostazione di Saronno: su input della sindaca Ilaria Pagani e dell’Amministrazione civica la polizia locale si appresta a dotarsi di un nuovo, prezioso collaboratore. Si tratta del cane antidroga, l’unità cinofila sarà presto in servizio nella zona “calda” della città. Un operatore altamente specializzato, con il suo cane addestrato, affiancherà le pattuglie della vigilanza urbana chiamate ai controlli in quella parte della città, controlli che sono stati ulteriormente intensificati, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Una presenza, quella dell’unità cinofila, che consentirà di ottenere risultati non solo sul piano preventivo e dissuasivo nei confronti di eventuali malintenzionati ma, si auspica, anche sotto il profilo prettamente operativo, con l’individuazione di persone in possesso di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa rientra nel contesto dell’impegno di Amministrazione comunale e polizia locale sul fronte della sicurezza; ed in questo ambito sono in arrivo ulteriori iniziative. “L’unità cinofila diventa un ulteriore strumento a disposizione dei nostri agenti, per una sempre più ficcante azione nei confronti di chi porta insicurezza in città” sottolinea la sindaca, Ilaria Pagani.

Nei giorni scorsi molti gli episodi preoccupanti nel Retrostazione, come la lite con la katana.

E la comparsa di un murales coi prezzi della droga.

