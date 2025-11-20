Città

SARONNO – Ragazzi che si muovono con un coltello in tasca, convinti che sia un oggetto “consentito” – del resto è ormai acquistabile online e recapitato a casa in poche ore – ignorando che può ferire gravemente e che chi lo porta rischia denuncia, processo e conseguenze penali. Da questo allarme è partito l’incontro che ieri sera, martedì 19 novembre, ha riunito al collegio arcivescovile Castelli il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, insieme ad amministratori, educatori e genitori.

Il prefetto ha chiarito subito il quadro: “In provincia non si rilevano ‘baby gang’ in senso tecnico, cioè gruppi criminali strutturati e gerarchizzati”. Il problema, ha spiegato, è un altro: episodi di microcriminalità che coinvolgono minori, reati contro la persona o il patrimonio, situazioni di disagio che esplodono nel centro storico e nell’area della stazione, comportamenti predatori legati anche alle sostanze stupefacenti e disturbo della quiete pubblica da parte di gruppi di adolescenti.

Pasquariello ha ricordato che non si registra una presenza di rapine violente di tipo organizzato, ma “restano preoccupanti i furti e gli episodi in cui minori compiono reati ai danni di altri minori”. Una realtà che nel Gallaratese aveva raggiunto picchi importanti nel 2022, poi smantellati con indagini mirate.

Il prefetto ha inserito il tema dei coltelli dentro un quadro più ampio: quello del disagio giovanile, acuito negli ultimi anni anche nel post pandemia. In tutto il Paese, ha ricordato, i suicidi tra adolescenti sono aumentati al punto da essere la seconda causa di morte dopo gli incidenti, con una media di quattro casi alla settimana. Una cifra che obbliga istituzioni e adulti ad assumersi responsabilità.

Da qui il richiamo a un lavoro condiviso. Pasquariello ha citato i protocolli già attivi sul fronte del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere, oltre al recente progetto dedicato alla “comunità educante”, che mette in rete scuole, associazioni, enti locali, volontariato e forze dell’ordine per sostenere i ragazzi prima che le situazioni degenerino. Ha definito “prezioso” il ruolo degli educatori di corridoio, capaci di intercettare segnali deboli e di mettere in dialogo famiglie e istituzioni. Un plauso è andato poi all’attenzione e al lavoro della sindaca Pagani e dell’assessore ai Servizi sociali, Matteo Fabris.

All’incontro ha partecipato, tra il pubblico come auditrice, proprio la prima cittadina, insieme ad esponenti politici: dall’assessore Mauro Lattuada al consigliere Matteo Sabatti, fino ai rappresentanti delle realtà educative della città.

L’iniziativa è stata promossa dall’emittente Radiorizzonti, insieme agli oratori, al Comune e alla Fondazione Daimon, nell’ottica di affrontare con realismo e responsabilità un fenomeno che tocca anche il Saronnese. Intenso e apprezzato l’intervento dell’assessore Fabris, che è partito anche dalla sua esperienza professionale per spiegare l’importanza della prevenzione e di un lavoro di comunità.

