SARONNO – Due iniziative per sensibilizzare contro la violenza sulle donne: nella mattina del 22 novembre, in piazza Libertà a Saronno, è in programma un gazebo divulgativo promosso dall’assessora Lucy Sasso e, a seguire, il flash mob “Pietà per chi resta” organizzato da Rete Rosa. L’obiettivo condiviso è rafforzare la consapevolezza cittadina e offrire momenti di ascolto e testimonianza in vista del 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il primo appuntamento è fissato dalle 10, quando verrà allestito il gazebo informativo curato dall’assessora Lucy Sasso. Lo spazio sarà dedicato alla diffusione di materiali e dati sull’escalation della violenza e sulle modalità con cui la comunità può riconoscere i segnali di rischio e sostenere le vittime. L’iniziativa rientra nel percorso “Non solo il 25 novembre”, che raccoglie una serie di attività rivolte alla cittadinanza.

Alle 11 partirà Pietà per chi resta, il flash mob proposto da Rete Rosa e dedicato ai familiari e agli amici delle vittime di femminicidio. L’azione collettiva prenderà avvio in Piazza Libertà e raggiungerà il Municipio, dove è previsto un momento di testimonianza. La manifestazione vuole offrire uno spazio di memoria e vicinanza per chi affronta un lutto che segna profondamente la vita delle persone e delle comunità.

