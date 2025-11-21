Città

SARONNO – Una rassegna di incontri per riportare al centro dell’attenzione della città la bellezza e il valore di Palazzo Visconti: la società Storica Saronnese celebra i 25 anni di attività con una mostra e una camminata dedicata ai luoghi della storia del territorio.

Dopo l’appuntamento di inaugurazione di giovedì 20 novembre della mostra “Notarelle Saronnesi, archivio Zerbi”, il programma della rassegna continua sabato 22 novembre. Alle 10.30 con la passeggiata storica “Dalla cascina alla fabbrica”, condotta dall’architetto Alessandro Merlotti, per scoprire e rileggere tratti di città che ogni giorno attraversiamo senza più guardarli davvero. La mostra sarà visitabile venerdì 21 novembre dalle 15 alle 18 e sabato 22 novembre dalle 10.30 alle 12. L’ingresso è libero. Per aderire alla camminata è necessario inviare un messaggio whatsapp a +39 320 273 4048.

Sabato 22 novembre alle 16.30 alla Villa Gianetti in via Roma 20, con l’architetto Amedeo Bellini, professore emerito di restauro architettonico del Politecnico di Milano parlerà del futuro dell’edificio saronnese e della necessità di un impegno condiviso per salvarlo.

