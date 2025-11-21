Comasco

BREGNANO – Con l’arrivo delle temperature più rigide, il Comune ha annunciato lo spegnimento temporaneo della fontana che si trova in località Puginate. Il provvedimento sarà attuato entro la fine della settimana e serve a proteggere gli impianti dal gelo e dalle basse temperature tipiche dei mesi invernali, anche per evitarne il danneggiamento per il ghiaccio.

La fontana tornerà in funzione in primavera, con la ripresa della bella stagione. In vista dell’estate, resteranno validi gli orari già concordati con i residenti per l’accensione e lo spegnimento. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che la data esatta della riattivazione verrà comunicata con adeguato anticipo.

(foto: la fontana, spenta, a Puginate)

