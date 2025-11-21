iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 22 novembre la città celebra la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con “Giornata dell’infanzia – Diritti in viaggio”, un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme ad associazioni e istituzioni del territorio, si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, con un programma ricco di attività pensate per bambini di tutte le età e per le loro famiglie.

Tra le proposte di questa edizione figura alle 14.30 la caccia al tesoro organizzata dall’Associazione SOS Metal Detector Nazionale. L’attività, condotta da Andrea Tognon, invita i partecipanti alla ricerca di “tesori smarriti”, un modo per stimolare curiosità e spirito di osservazione.

Alle 15.45 è prevista la rappresentazione teatrale interattiva “Santa’s Elves”, a cura di Kids&Us Varese. Si tratta di un racconto pensato per avvicinare in modo ludico i bambini alla lingua inglese.

Alle 16.30 la dott.ssa Chiara Maugeri terrà l’incontro informativo “Sogni d’oro: come affrontare l’insonnia in età pediatrica”, un momento rivolto a genitori ed educatori per fornire strumenti utili ad affrontare uno dei disturbi più diffusi tra i più piccoli.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi laboratori creativi e stand ludici distribuiti all’interno del Castello, con momenti di gioco e una merenda per tutti i partecipanti. L’iniziativa è a ingresso libero.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

