Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Come anticipato nell’ultimo consiglio comunale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio tornerà in piazza nelle prossime settimane. Una notizia accolta con entusiasmo dalle famiglie, dopo che l’assenza dello scorso anno aveva lasciato delusi molti bambini e ragazzi che attendevano l’appuntamento invernale. L’annuncio è arrivato ieri, proprio nel giorno in cui, il 20 novembre, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Una ricorrenza che richiama l’attenzione sui diritti dei più giovani, tra cui quello al gioco e alle attività ricreative previsto dall’articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il ritorno della pista si inserisce anche nel clima di attesa per i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, che la Lombardia ospiterà e che rappresentano non solo un grande evento sportivo, ma anche l’occasione per riflettere sull’importanza dello sport come diritto universale.

L’amministrazione comunale saluta quindi con favore la riapertura della pista di ghiaccio, invitando grandi e piccoli a partecipare e a vivere insieme un momento di divertimento e condivisione durante il periodo invernale.

21112025