Cogliate, preghiera e musica tra i secoli con il concerto del coro Città di Desio
21 Novembre 2025
COGLIATE – Si terrà domani il concerto con protagonista il coro Città di Desio: sabato 22 novembre, con inizio alle 21, nella chiesa parrochiale di San Giuseppe si terrà un incontro tra preghiera e musica, dal titolo “Confronti nella storia”, offrendo al pubblico un viaggio attraverso i secoli ed esplorando l’intimo legame tra l’espressione della fede e la sua traduzione in arte musicale..
L’occasione è particolarmente significativa, poiché la serata celebra il 130esima anniversario della fondazione della storica schola cantorum ss. Ambrogio e Cecilia.
L’ingresso alla serata, che si terrà nella Chiesa Parrocchiale San Giuseppe di Cogliate, è libero.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09