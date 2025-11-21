Comasco

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana autunnale che propone una serie di appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, un tema che coinvolge istituzioni, associazioni e comunità locali.

Venerdì 21 novembre

LIMBIATE – Ritrovo alle 9.15 all’istituto superiore PACLE Elsa Morante per la Camminata in rosso, organizzata con la collaborazione dell’associazione Senza veli sulla lingua APS, insieme a studenti e docenti delle scuole superiori Morante e Castiglioni. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Dalle 17, nella sede dell’associazione L’Isola che non c’è di via Biffi 5, Incontro con Isa Borroni dedicato alla Storia della verginità. Informazione al sito internet www.isolasaronno.it .

SOLARO – Alle 20.30, alla villa Borromeo di Giuseppe Mazzini 60, Note Stuprate: Concerto multimediale dell’accademia viscontea, uno spettacolo per denunciare le conseguenze subite dalle donne di diverse epoche. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Sabato 22 novembre

SARONNO – Alle 16.30, a villa Gianetti in via Roma 20, Salviamo Palazzo Visconti: incontro pubblico con l’architetto Amedeo Bellini. Informazioni al sito internet www.societastoricasaronnese.it.

SOLARO – Alle 17.30 inaugurazione, al Polo di comunità Regina Elena di piazza Cadorna 1, della mostra fotografica Grazia sul giaccio dedicata alla vita e alle imprese sportive di Grazia Barcellona, pattinatrice lombarda del Novecento. Informazioni al numero 0296984399.

ROVELLO PORRO – Alle 20.45, al teatro San Giuseppe di via Dante Alighieri, la Compagnia Teatrale Kicecé presenta lo spettacolo Natale in casa Cupiello. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

Domenica 23 novembre

MORAZZONE – Dalle 10 alle 18, a Casa Macchi in piazza Sant’Ambrogio 2, il Fai presenta Tante Care Cose – Mercato di rigatterie e anticaglie. Informazioni al sito www.fondoambiente.it.