Groane

SARONNO – Un viaggio nella storia del pattinaggio artistico italiano che parte da una figura simbolo del Novecento. È lo spirito della mostra fotografica “Grazia sul ghiaccio”, dedicata a Grazia Barcellona, prima pattinatrice artistica italiana a partecipare alle Olimpiadi invernali, protagonista ai Giochi del 1948 e pioniera di uno sport che allora muoveva i suoi primi passi nel Paese. L’esposizione si apre sabato 22 novembre alle 17,30 al Polo di comunità Regina Elena in piazza Cadorna 1 a Solaro.

L’iniziativa, curata da Marco Giani e Deborah Guazzoni, sarà visitabile dal 22 novembre al 6 dicembre. L’allestimento raccoglie immagini, documenti e testimonianze legate alla carriera della pattinatrice lombarda, raccontando non solo i suoi risultati sportivi ma anche il contesto culturale in cui si è formata la sua storia agonistica.

La mostra è il primo appuntamento del “Villaggio sportivo delle biblioteche“, progetto che punta a valorizzare lo sport e le sue storie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un percorso che mette al centro la memoria, le discipline olimpiche e le figure che hanno contribuito a far crescere la cultura sportiva nel territorio.

Gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì 15-18,30; giovedì e sabato 10-12,30 e 15-18,30. L’ingresso è libero. Per informazioni si può contattare la biblioteca di Solaro al 02 969 84 399 o via mail a [email protected].

(foto da https://www.storiasport.com/in-ricordo-di-grazia-barcellona-1929-2019/)

