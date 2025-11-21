Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 20 novembre, spiccano il definitivo addio al punto nascita dell’ospedale di Saronno e l’intervento del prefetto sul disagio giovanile. La città ha poi ricordato con affetto Piero, storico videomaker, mentre nel retrostazione arriva un’unità cinofila. Spazio anche alla prevenzione con lo screening diabetologico dei Lions.

Il consigliere regionale Astuti ha annunciato la chiusura definitiva del punto nascita di Saronno, definendola una scelta grave che penalizza il territorio e le famiglie.

Saronno ha salutato con commozione Piero, storico videomaker cittadino, che ha raccontato con le sue immagini decenni di vita locale e rimane nel ricordo della comunità.

Nel retrostazione è entrata in servizio un’unità cinofila della polizia locale, con l’obiettivo di migliorare il controllo dell’area e prevenire situazioni di degrado.

Il prefetto ha affrontato il tema del disagio giovanile a Saronno, citando episodi preoccupanti e richiamando il ruolo della comunità educante per contrastare fenomeni di devianza.

In municipio, i Lions hanno promosso una giornata di screening gratuito per la prevenzione del diabete, con controlli e consulenze a disposizione della cittadinanza.

