In piazza per Gaza: 4 Passi di Pace partecipa alla giornata nazionale di digiuno con un gazebo
21 Novembre 2025
SARONNO – In piazza per Gaza: l’associazione saronnese 4 Passi di Pace parteciperà alla giornata nazionale di digiuno per Gaza, prevista per sabato 22 novembre. Da Torino a Venezia, da Milano a Palermo, si tratta di un evento nazionale di sensibilizzazione per l’emergenza umanitaria in corso nella Stricia.
La partecipazione arriva anche da Saronno con un gazebo di sensibilizzazione in Piazza Libertà: sabato 22 novembre dalle 10 alle 18 circa, l’associazione saronnese propone una giornata dove, per chi lo vorrà, sarà possibile condividere il digiuno e allo stesso tempo si porterà avanti la campagna Bds “Teva? No grazie”, che, con una raccolta firme, promuove il boicottaggio dell’azienda farmaceutica israeliana Teva.
L’associazione saronnese sottolinea: “È importante la partecipazione del maggior numero di persone. Chi è già in calendario per il digiuno e non se la sente di aggiungere anche questa data, può comunque dare il proprio contributo, sempre prezioso, partecipando all’attività del gazebo”.
