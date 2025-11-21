Comasco

ROVELLASCA – Il sindaco Sergio Zauli ha rivolto un messaggio di congratulazioni a Virginia Cattaneo, chef originaria di Rovellasca, per il riconoscimento ottenuto dal Ristorante Cavallino di Maranello, che ha conquistato la sua prima stella Michelin. Zauli ha evidenziato come il talento e il lavoro della giovane cuoca abbiano contribuito in modo decisivo al risultato raggiunto dal locale.

Nel suo messaggio, il sindaco ha espresso l’orgoglio della comunità per un traguardo che valorizza non solo il percorso professionale di Cattaneo, ma anche il legame con il territorio. Un riconoscimento che, ha sottolineato, rappresenta un motivo di soddisfazione per l’intera Rovellasca.

