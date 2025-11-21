Altre news

SARONNO – Venerdì 21 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli nevicate previste fino al pomeriggio. Successivamente, si assisterà a un graduale miglioramento con schiarite a partire dalla serata. Nelle prossime ore sono attesi complessivamente 5 mm di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori invernali: la massima raggiungerà i 5°C, mentre la minima si fermerà attorno ai 3°C.

I venti soffieranno moderati al mattino da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud, mantenendo un’intensità moderata. Al momento non sono presenti allerte meteo per il territorio comunale.

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, il passaggio di una circolazione fredda ha causato nevicate diffuse al mattino, specie su pianure e zone pedemontane. Tuttavia, nel corso della giornata si prevede un miglioramento su gran parte della regione. Le basse pianure occidentali, inclusa l’area di Saronno, hanno visto nevicate al mattino con successiva trasformazione in pioggia, mentre nelle Prealpi e sulle Alpi Retiche le nevicate si attenueranno nel pomeriggio lasciando spazio a qualche schiarita in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

