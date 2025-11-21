Cogliate

COGLIATE – PADERNO DUGNANO – È finito in carcere l’uomo di 32 anni, italiano di origini sudamericane residente a Paderno Dugnano, ritenuto responsabile di una lunga serie di atti persecutori e di una violenza sessuale ai danni della ex compagna, una giovane di 22 anni residente in provincia di Varese. Mercoledì 19 novembre la Squadra mobile della Questura di Monza ha eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Monza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si erano conosciuti a giugno e da subito il rapporto sarebbe diventato segnato da controlli continui e atteggiamenti ossessivi. Da luglio la ragazza avrebbe iniziato a subire limitazioni alla propria libertà, oltre ad episodi di violenza. Quando la giovane ha deciso di interrompere la relazione, l’uomo avrebbe intensificato gli atti persecutori, coinvolgendo anche amici e familiari della vittima con minacce e pressioni.

Il momento più grave è stato a metà agosto. Il trentaduenne avrebbe inseguito in auto la ex, costringendola a fermarsi, strappandole il cellulare e obbligandola a salire sul suo veicolo. L’avrebbe poi portata in una zona isolata di Cogliate, dove la giovane sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale. Quando lei ha chiesto di tornare a casa, l’uomo avrebbe mostrato un coltello, obbligandola a rimanere in macchina per ore nel tentativo di convincerla a riprendere la relazione.

Dopo quell’episodio la persecuzione non si sarebbe fermata: telefonate e messaggi anonimi, appostamenti e un nuovo tentativo di avvicinamento nei pressi dell’abitazione dei genitori della giovane, in provincia di Milano. In quell’occasione la vittima ha chiamato il 112 e l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito un ulteriore contatto, mettendola in sicurezza.

Nel corso delle indagini sono emersi anche i precedenti dell’uomo: una condanna per rapina e violenza sessuale in provincia di Milano e un rinvio a giudizio per stalking nei confronti di un’altra donna.

Rintracciato a Paderno Dugnano, il trentaduenne è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile e portato in carcere a Monza, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

