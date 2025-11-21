Città

SARONNO – Addio gomitoli di luce… arrivano le stelle. Nelle ultime ore, operai al lavoro per accendere la città in vista del Natale 2025. Un intervento molto atteso anche alla luce del fatto che sul tema ci sono già state le prime novità, con la scelta dell’Amministrazione comunale di non posizionare, come fatto negli ultimi tre anni, le luminarie in anticipo per accenderle per la prima volta in occasione del weekend della festa del Trasporto.

Ieri, giovedì 20 novembre, gli operai si sono messi all’opera svelando il soggetto delle luminarie 2025, ossia stelle e stelline di luci Led che accenderanno l’intero centro storico. Dopo tre anni di gomitoli di luce gialla, molto apprezzati dai saronnesi per l’effetto scenico che creavano in città, quest’anno si è scelto un cambiamento.

Ancora in attesa di essere svelati gli altri elementi dell’illuminazione natalizia. Ci saranno ancora gli strumenti realizzati in collaborazione con l’Accademia di Brera? Torneranno cubi e sfere con le immagini del Santuario? E l’albero di Natale come sarà?

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti