Cronaca

SARONNO – Un servizio mirato contro lo spaccio nelle stazioni ferroviarie di Saronno e Caronno Pertusella ha portato all’arresto di un giovane di 18 anni e alla denuncia di altri due uomini. L’operazione è stata condotta nella serata di giovedì 13 novembre dagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer di Milano insieme al posto Polfer di Milano Bovisa.

I controlli si sono concentrati nell’area boschiva accanto alla stazione di Caronno Pertusella, già segnalata come punto di attività sospette. È qui che i poliziotti hanno intercettato il diciottenne, di nazionalità tunisina, che alla vista della pattuglia ha tentato di scappare gettando un borsello. Gli agenti lo hanno fermato poco dopo e hanno recuperato l’oggetto, al cui interno erano nascosti un bilancino di precisione, 494 euro in banconote di piccolo taglio, due involucri di eroina per un totale di oltre 37 grammi e due di cocaina da 9 e 0,5 grammi.

Durante il sopralluogo sono stati bloccati anche due connazionali del giovane, di 25 e 41 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti per resistenza, truffa e violazioni delle norme sugli stranieri. Avevano con sé altre banconote di piccolo taglio e due microdosi di cocaina da 0,7 e 0,2 grammi.

Il 18enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre i due uomini sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato. L’operazione rientra nelle attività di controllo rafforzate nelle stazioni del territorio.

