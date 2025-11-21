Città

SARONNO – Un tappeto di foglie impregnate d’acqua che, in alcuni tratti, copre completamente ciclabili e marciapiedi. È questa la situazione che, in questi giorni, stanno segnalando ciclisti e pedoni saronnesi, a partire da quelli che percorrono via Roma, preoccupati per le condizioni dei tratti e per la sicurezza di chi si muove in bici ogni giorno.

“È ovvio che in autunno, sotto un viale alberato e dove c’è verde in città, cadano le foglie – spiega un ciclista – ma prima o poi vanno raccolte, anche perché se nei primi giorni sembrava un letto di foglie che copriva tutta la pista, adesso è un paciugo, con il rischio di cadere a causa della pioggia”.

Una situazione che non è sfuggita all’assessore al verde Mauro Lattuada: “Negli ultimi giorni, con gli ispettori ambientali, abbiamo fatto delle segnalazioni ad hoc ad Amsa per la rapida rimozione delle foglie. Siamo partiti dalle segnalazioni dei cittadini, aggiungendo alcune situazioni critiche che abbiamo notato in prima persona, come via Roma. Ovviamente gli interventi non possono essere fatti tutti contemporaneamente, ma abbiamo sollecitato una pulizia rapida e terremo monitorata la situazione”.

