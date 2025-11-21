Cronaca

SARONNO – Il fondo cassa e un telefono: questo è il bottino dei ladri che hanno preso di mira il Circolino Strafossato di via Filippo Reina. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 novembre, quando ignoti sono riusciti a entrare nel locale forzando una porta sul retro e dirigendosi al registratore di cassa.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero scassinato la serratura con alcuni attrezzi. Una volta all’interno, si sono concentrati sul denaro lasciato a fine giornata e su un telefono. Il colpo è stato rapido e silenzioso: i ladri si sono limitati ad aprire la cassa senza rovistare nel resto del locale. Non a caso nessuno dei residenti del quartiere e dei passanti si è accorto del blitz scoperto solo la mattina successiva dai proprietari.

Sempre nel cuore della città, nelle prime ore della mattina di martedì 19 novembre, c’è stato anche un tentativo di furto al ristorante di via Mazzini, a pochi passi dal municipio. Alle 5, un inquilino della palazzina ha sentito rumori sospetti provenire dal cortile sul retro del locale ed è sceso a controllare, sorprendendo un uomo incappucciato che stava cercando di scassinare la porta. Il ladro è fuggito.

La scorsa settimana, lunedì 11 novembre, sempre nell’area del centro, anche due saloni per parrucchieri erano stati presi di mira. Al On Style 79 di via Cavour i ladri avevano tentato invano di forzare la porta d’ingresso, causando danni ai serramenti. Al salone Hair di vicolo delle Scuole, invece, il colpo era riuscito con un’incursione notturna che aveva devastato il negozio e portato al furto di numerosi prodotti cosmetici professionali di valore, compreso l’albero di Natale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09