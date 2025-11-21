Città

SARONNO – Una mattinata intensa e di forte impatto quella vissuta l’altro giorno, al cinema di via Pellico, da oltre duecento studenti e studentesse delle scuole superiori di Saronno, che hanno partecipato a un incontro con Cristina Pinto, ex camorrista oggi impegnata in un percorso di testimonianza e sensibilizzazione.

Davanti ai ragazzi, Pinto ha ripercorso senza filtri cosa significhi entrare nei meccanismi della criminalità organizzata, descrivendo il lato oscuro della mafia, le dinamiche di violenza e controllo, e il lungo cammino necessario per prendere le distanze da quel mondo. Una testimonianza diretta che ha toccato gli studenti, offrendo uno spunto di riflessione sulla legalità e sulle scelte personali. Hanno partecipato all’iniziativa gli istituti cittadini: Itis Riva, Itc Zappa, Ipsia Parma, Liceo Legnani e Fondazione Daimon.

L’incontro rientra nel progetto “Semi di legalità”, promosso in collaborazione con l’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e il Presidio Rita Atria, realtà che da anni lavorano sul territorio per diffondere cultura civica e contrasto alle mafie.

Un appuntamento che ha permesso ai giovani saronnesi di confrontarsi con una testimonianza forte e concreta, ricordando quanto il tema della legalità sia centrale nella crescita di una comunità consapevole.

