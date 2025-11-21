Città

SARONNO – A Saronno stanno iniziando i preparativi per la tradizionale festa dedicata a S. Antonio Abate. Come ormai da anni, gli attivisti di 100%animalisti, domenica 11 gennaio saranno presenti con il “tradizionale” presidio di protesta autorizzato. Intanto, nella giornata di oggi, 21 novembre, sono apparsi degli striscioni alla cancellata della chiesetta di Sant’Antonio Abate, in protesta contro l’uso degli animali durante la sfilata.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di 100% animalisti.

Nel corteo storico legato alla festa usano far sfilare gli Animali, quindi esseri senzienti sottoposti a stress, e questo nonostante il Santo sia patrono degli Animali domestici. E’ assolutamente vero che, nel corso degli anni, la presenza di animali è molto diminuita, e anche chi li conduce mostra maggior riguardo, ma perché non toglierli del tutto? E’ una questione di civiltà e rispetto. Gli animali non sono oggetti per il divertimento degli umani, hanno la loro dignità. E a Saronno nella sfilata provano appunto, disagio e sofferenza, basti pensare al rumore e alle urla degli spettatori.

Oggi che perfino i circhi cominciano a rinunciare all’uso di animali, chiediamo che il corteo storico eviti di usarli definitivamente, che la sagra sia veramente una festa per tutti. Per ricordare agli organizzatori che non staremo a guardare, venerdì 21 novembre, nel primo pomeriggio, i nostri Militanti hanno affisso uno striscione sul cancello della chiesetta di Sant’Antonio Abate, con scritto: “Proteggere gli animali, non sfruttarli. 100% animalisti”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09