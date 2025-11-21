iltra2

TRADATE – Gli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine propongono una serata solidale dedicata alla tradizione culinaria locale. Oggi, 21 novembre, all’oratorio di via Manzoni a Tradate, sarà possibile partecipare all’iniziativa “Cena di beneficenza – Cassoela da asporto”, organizzata per sostenere le attività educative e sociali della comunità.

Il piatto di cassoela sarà disponibile a offerta libera. La distribuzione avverrà dalle 17 alle 19 negli spazi dell’oratorio, con la possibilità di ritirare la propria porzione fino a esaurimento. L’invito è rivolto a tutte le famiglie e ai cittadini che desiderano dare un contributo concreto alla realtà oratoriana.

L’iniziativa rientra nel percorso di raccolta fondi promosso dal gruppo “Abbiamo un sogno”, che da tempo affianca gli oratori nelle attività rivolte ai più giovani.

