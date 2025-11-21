Tradate: prosegue a fine novembre la rassegna cinematografica al Cinema Paolo Grassi
21 Novembre 2025
TRADATE – Continua la rassegna cinematografica proposta dalla Città di Tradate in collaborazione con Il Quinto Elemento, con un calendario fitto di proiezioni e appuntamenti speciali ospitati al Cinema Paolo Grassi di via Giacomo Bianchi 1.
La vita va così
Regia di Riccardo Milani – Italia, 2025
Le ultime proiezioni del film sono in programma:
-
Sabato 22 novembre, ore 17.00
-
Domenica 23 novembre, ore 15.00
Bugonia
Regia di Yorgos Lanthimos – Gran Bretagna, 2025
Una delle uscite più attese della stagione, proposta in tre appuntamenti:
-
Sabato 22 novembre, ore 21.00
-
Domenica 23 novembre, ore 17.30 e ore 21.00
-
Martedì 25 novembre, ore 21.00
Springsteen – Liberami dal nulla
Regia di Scott Cooper – USA, 2025
Il documentario dedicato alla vita e al mito di Bruce Springsteen chiude il mese di novembre e apre quello successivo:
-
Sabato 29 novembre, ore 21.00
-
Domenica 30 novembre, ore 17.00 e ore 21.00
-
Martedì 2 dicembre, ore 21.00
Dove si svolge la rassegna
Cinema Paolo Grassi
Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate
La rassegna prosegue dunque fino ai primi giorni di dicembre, offrendo al pubblico tradatese una proposta culturale ampia e articolata, con titoli d’autore, cinema internazionale e appuntamenti dedicati sia ai più giovani che agli appassionati del grande schermo.
20112025