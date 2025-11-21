iltra2

TRADATE – Continua la rassegna cinematografica proposta dalla Città di Tradate in collaborazione con Il Quinto Elemento, con un calendario fitto di proiezioni e appuntamenti speciali ospitati al Cinema Paolo Grassi di via Giacomo Bianchi 1.

La vita va così

Regia di Riccardo Milani – Italia, 2025

Le ultime proiezioni del film sono in programma:

Sabato 22 novembre, ore 17.00

Domenica 23 novembre, ore 15.00

Bugonia

Regia di Yorgos Lanthimos – Gran Bretagna, 2025

Una delle uscite più attese della stagione, proposta in tre appuntamenti:

Sabato 22 novembre, ore 21.00

Domenica 23 novembre, ore 17.30 e ore 21.00

Martedì 25 novembre, ore 21.00

Springsteen – Liberami dal nulla

Regia di Scott Cooper – USA, 2025

Il documentario dedicato alla vita e al mito di Bruce Springsteen chiude il mese di novembre e apre quello successivo:

Sabato 29 novembre, ore 21.00

Domenica 30 novembre, ore 17.00 e ore 21.00

Martedì 2 dicembre, ore 21.00

Dove si svolge la rassegna

Cinema Paolo Grassi

Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate

La rassegna prosegue dunque fino ai primi giorni di dicembre, offrendo al pubblico tradatese una proposta culturale ampia e articolata, con titoli d’autore, cinema internazionale e appuntamenti dedicati sia ai più giovani che agli appassionati del grande schermo.

20112025