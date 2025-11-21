Eventi

UBOLDO – Uboldo si appresta a vivere una domenica all’insegna dell’arte, della convivialità e della tradizione. Il 23 novembre, infatti, i commercianti e artigiani uboldesi invitano la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione della panchina artistica “I colori del palio“, un nuovo elemento decorativo dedicato alla comunità e ispirato allo spirito identitario del paese.

L’evento si terrà al parco “Falcone e Borsellino”, con la partecipazione del maestro Fabrizio Vendramin, artista di fama noto per le sue performance pittoriche e per il suo impegno nella divulgazione dell’arte accessibile a tutti.

La giornata prenderà il via alle 12 con i saluti istituzionali e la presentazione ufficiale della nuova panchina, che entrerà a far parte del patrimonio artistico del territorio come simbolo del legame tra cittadini, commercianti e il tradizionale palio. A seguire, alle 12.30, spazio alla convivialità con il pranzo nel parco accompagnato da musica dal vivo, a cura del gruppo alpini di Uboldo, sempre in prima linea nell’animare la vita comunitaria.

Il pranzo offrirà alcuni dei sapori più tipici della tradizione locale: polenta e bruscitt, polenta e zola, vino, acqua e dolce inclusi. L’iniziativa è su posti limitati; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 2897131.

L’evento si svolge con il patrocinio del comune di Uboldo, in collaborazione con Antiche Botteghe, Confcommercio Ascom Saronno e i commercianti e artigiani locali, confermando una sinergia che continua a valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali e sociali.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09