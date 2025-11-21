Città

SARONNO – La comunità saronnese si prepara a celebrare la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei carabinieri, con una messa solenne nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli in via Varese. L’appuntamento è sabato 22 novembre alle 18 e vedrà riuniti militari in servizio e in congedo, autorità civili, associazioni e cittadini.

A promuovere l’iniziativa è la compagnia carabinieri di Saronno guidata dal maggiore Annalisa Menga mentre la celebrazione sarà officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni.

La ricorrenza della “Virgo Fidelis” è da sempre un passaggio significativo per l’Arma: un’occasione per riaffermare i valori di fedeltà, servizio e vicinanza alla popolazione che caratterizzano il lavoro quotidiano dei carabinieri sul territorio. Durante la messa saranno ricordati in particolare i caduti e quanti hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

(foto archivio)

