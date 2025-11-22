Città

VARESE – Come di consueto, la polizia stradale ha diffuso l’elenco dei luoghi in cui saranno attivi gli autovelox mobili in Lombardia nel fine settimana. Per la giornata di oggi, sabato 22 novembre, diversi tratti stradali della provincia di Varese saranno interessati dai controlli.

Nel dettaglio, gli apparecchi saranno presenti su:

Autostrada A8/A26 (tratto di Varese)

Strada provinciale 233 Varesina (Varese)

Altri posizionamenti previsti nella giornata di oggi riguardano la Strada statale 671 della Valle Seriana, nel territorio di Bergamo, e la Strada statale 9dir, in provincia di Lodi.

Per domani, domenica 23 novembre 2025, i controlli interesseranno l’autostrada A7 Milano-Genova, in provincia di Pavia.

La polizia stradale ribadisce l’importanza del rispetto dei limiti di velocità per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

22112025