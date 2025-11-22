Altra partita di alto profilo tecnico, contro una formazione che viaggia nelle parti alte della classifica. Per quanto riguarda i padroni di casa, l’uomo al comando è Jovanovic, con i suoi 18 punti di media. Ce lo ricordiamo bene dalla fase orologio del 2023/2024, quando giocava a San Miniato e in due gare ci segnò 41 punti. La mano non gli è passata. Con lui, in doppia cifra anche Bandirali e Miccoli, ma non bisogna dimenticare l’esperienza di Restelli e la freschezza dei tanti giovani talenti a disposizione di coach Cardelli. Palla a due in programma alle 20.30, tra i saronnesi tanta voglia di riscatto dopo i recenti passi falsi.