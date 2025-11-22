Basket serie B: per la Robur Saronno trasferta difficile oggi contro Oleggio
22 Novembre 2025
SARONNO – Sabato sera in trasferta per i ragazzi della Robur Saronno (serie BB Interregionale) di coach Luca Ansaloni: questa sera alle 20.30 sfida al palazzetto di Boffalora Sopra Ticino con Oleggio, squadra per la maggior parte espressione del settore giovanile dell’Olimpia Milano.
Altra partita di alto profilo tecnico, contro una formazione che viaggia nelle parti alte della classifica. Per quanto riguarda i padroni di casa, l’uomo al comando è Jovanovic, con i suoi 18 punti di media. Ce lo ricordiamo bene dalla fase orologio del 2023/2024, quando giocava a San Miniato e in due gare ci segnò 41 punti. La mano non gli è passata. Con lui, in doppia cifra anche Bandirali e Miccoli, ma non bisogna dimenticare l’esperienza di Restelli e la freschezza dei tanti giovani talenti a disposizione di coach Cardelli. Palla a due in programma alle 20.30, tra i saronnesi tanta voglia di riscatto dopo i recenti passi falsi.
(foto Bereket Bellini)
