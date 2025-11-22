Basket

BOFFALORA SOPRA TICINO – Settima sconfitta consecutiva per la Robur Saronno nel campionato maschile di basket serie B Interregionale. Come al solito; con la solita squadra che va sotto, poi recupera e che se la gioca sino alla fine, più o meno. E’ il solito copione, quello interpretato da una squadra piena di giovani che hanno grandi aspirazioni e che però alla fine perdono sempre, o quasi. E’ andata così anche sabato sera contro un’altra formazione molto giovane come l’Oleggio, al palasport di Boffalora Sopra Ticino, Una Robur che raramente fa figuracce ma che è sempre più proiettata nei bassifondi della graduatoria; certo così non va.

A Boffalora 22-20 il primo periodo con Saronno sempre avanti e che subisce canestro da tre punti all’ultimo secondo; poi si va al riposo sul 46-41 per i locali. La seconda metà di gara è combattuta, a tratti anche punto a punto ma poi l’Oleggio amplia progrssivamente il vantaggio (copiione già vistyo tante volte da parte degli avversari Robur) e infine vince più o meno in scioltezza (96-86), la Robur resta penultima; peggio solo Cremona.

