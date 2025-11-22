Calcio, oggi allo stadio di Caronno torna il Como Primavera
22 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Torna il grande calcio giovanile allo stadio di corso della Vittoria che oggi pomeriggio, per la 9′ giornata del campionato Primavera 2, ospita la sfida Como-Sampdoria. Fischio d’inizio alle 14.30 per una sfida che promette spettacolo, occasione per vedere in campo tanti talenti. Ingresso libero. Arbitro designato per il match è Matteo Santinelli di Bergamo, assistenti Mario Cammarota di Nola ed Orazio Nicodemo di Sapri.
In classifica al comando è il Cittadella con 18 punti seguito proprio dai lariani a quota 17. I liguri veleggiano all’ottavo posto con 11 punti.
(foto archivio: precedente appuntamento con il Como impegnato allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)
