Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Partita a senso unico per il Como, sabato pomeriggio contro la Sampdoria allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. Un successo che, nella nona giornata del campionato Primavera 2, che equivale al sorpasso: l’ex capolista Cittadella ha perso in casa 2-1 con il Lecco e dunque ora i comaschi balzano al comando della graduatoria, con due lunghezze di vantaggio sui veneti (20 punti contro 18).

La cronaca – Da subito la supremazia terrotoriale del Como che al 13′ passa con Le Borgne, il migliore in campo, che insacca appostato a centro area, sfruttando un assist dalla destra 1-0. Inconsistente la reazione dei liguri, al 22′ traversa di Pisati del Como, il raddoppio è rimandato di poco ed arriva al 25′ quando Grilli segna con un colpo di testa: 2-0. Al 31′ tiro del comasco Le Borgne, il portiere non trattiene e Mezsargs insacca da due passi: 3-0. Al 34′ gli ospiti si fanno vedere per la prima volta in avanti, Amarandei spreca una buona occasione calciando fuori mentre al 41′ il lariano Mezsargs scheggia il palo in contropiede.

Nella ripresa la musica non cambia, col Como che gestisce la situazione senza torppio affanni. Al 14′ Papaccioli ruba palla al limite e segna il poker: 4-0; segue al 28′ la traversa di Papasegio della Samp su punizione, risponde il Como al 35′ con la traversa di Papaccioli con una conclusione dalla distanza mentre al 38′ Da Silva con un tiro dalla sinistra fissa il punteggio sul 5-0.

Como-Sampdoria Primavera 5-0

COMO: Manzi, Epifani, Bulgheroni, Andrealli, Le Borgne, Grilli, Bosze, Papaccioli, Mezsargs, Pisati, Bonsignori. A disposizione Ginelli, Traballi, Cardozo, Ronchetti, Albini, Burlacu, Raccosta, Mastriani, Simonetta, Mazzara, Da Silva, Amadio. All. Buzzegoli.

SAMPDORIA: Del Monte, Valenza, Boni, Rossello, D’Amore, Dimitrov, Papasergio, Piazza, Mezzotero, Amarandei, Cinti. A disposizione Musio, Cecchi, Semino, Lelli, Cernic, Fiorucci, Fruscione, Rosciglioni, Ferrara. All. Pedone.

Arbitro: Santinelli di Bergamo (Cammarota di Nola e Nicodemo di Sapri).

(foto: una fase del match)

22112025