Città

SARONNO – Oltre 1500 like su TikTok, 553 su YouTube, 204 su Facebook e 371 su Instagram in una serata. L’intervento della giornalista Charlotte Matteini, che interroga il Comune di Saronno sulle scelte e sulla ratio del bando per il nuovo custode della scuola e dell’auditorium Aldo Moro in viale Santuario, sta circolando rapidamente su tutti i social. A questi numeri si aggiungono quelle della newsletter “Ma che davvero?” soprattutto i numerosi inoltri via WhatsApp tra i saronnesi che hanno animato la serata di ieri venerdì 21 novembre.

Matteini, da anni attenta ai temi dei diritti dei lavoratori, racconta di aver ricevuto una segnalazione sul bando pubblicato dal comune di Saronno. L’attacco dei video è netto e diretto: “Vuoi fare il custode di un immobile comunale lavorando gratis, con reperibilità dalle 7 del mattino alle 22.30 di sera senza alcun tipo di stipendio? Ecco questo è quello che propone un bando pubblicato sul proprio sito web dal comune di Saronno che è alla ricerca di un custode che appunto lavori e custodisca questo immobile pubblico, un auditorium dando reperibilità appunto dalle 7 del mattino alle 22.30 tutti i giorni ma che in cambio lavori senza stipendio l’unico corrispettivo che verrebbe dato a questa persona che dovesse vincere la selezione sarebbe l’alloggio con comodato d’uso gratuito”.

La giornalista prosegue: “Oltre a offrire un impiego senza stipendio, questo bando infatti come dicevo pone anche delle condizioni che non sono per nulla bilanciate. Ad esempio la persona che vincerà questo bando dovrà pagarsi di tasca propria tutte quelle che sono le spese connesse all’alloggio quindi le bollette, la Tari e via dicendo Inoltre dovrà sottoscrivere una polizia assicurativa per eventuali danni causati a terzi e se dovesse farsi male nell’esercizio delle prestazioni lavorative non potrebbe ottenere alcun tipo di risarcimento Insomma capite bene che queste non sono condizioni esattamente allettanti”.

Dura l’analisi: “Vedere un’istituzione pubblica, in questo caso un comune, che cerca di offrire tra molte virgolette un lavoro senza alcun tipo di corrispettivo e con anche delle condizioni che in realtà sono estremamente gravose per la persona che andrà a vincere questo bando, insomma credo che sia una pessima notizia”.

A far discutere è anche la parte finale dell’intervento, in cui la giornalista racconta di aver scritto al Comune nella serata di domenica scorsa per chiedere chiarimenti senza avere risposta: “Ho provato a chiedere conto al comune di Saronno di questo bando ma alle mie molteplici mail (questa volta ho lasciato 5 giorni per rispondere e spero che siano sufficienti) non ho ricevuto alcun tipo di risposta né dai funzionari che ho messo in copia nelle mail né tantomeno dallo staff del sindaco”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09