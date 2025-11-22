Eventi

GERENZANO – Domenica 23 novembre, alle 16.30, Palazzo Fagnani a Gerenzano ospiterà un nuovo, atteso appuntamento della rassegna “Un tè con l’autore“, dedicato alla presentazione del libro autobiografico “Innamorata del mio stalker” di Valentina Palazzolo.

L’iniziativa, organizzata da Cooperativa Scelag in collaborazione con Pro Loco e con il patrocinio del comune di Gerenzano, si inserisce nel calendario degli eventi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, offrendo alla cittadinanza un momento di riflessione profondo e necessario.

Valentina Palazzolo, vittima di stalking, ha scelto di trasformare la propria esperienza in un percorso di denuncia e rinascita. Dal suo coraggio sono nati un processo giudiziario e questo libro, nel quale racconta amori malati, dolore, sconfitte e conquiste verso la libertà, con l’obiettivo di aiutare altre donne e sensibilizzare anche gli uomini, affinché comprendano che l’amore non coincide con il possesso ma con il rispetto.

All’incontro interverrà anche Nicolò Maja, vittima sopravvissuta al femminicidio della madre e della sorella, presenza significativa e carica di testimonianza civile. L’evento sarà invece introdotto e condotto da Andrea Gianni, mentre le letture poetiche in musica saranno curate da Claudia Gaetani e Stefano Berti, che accompagneranno il pubblico in un percorso emotivo capace di intrecciare parola scritta, memoria e sensibilizzazione sociale.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09