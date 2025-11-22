Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 21 novembre, spiccano un imponente sequestro di armi a Garbagnate Milanese e un’operazione antidroga nei pressi delle stazioni di Saronno e Caronno Pertusella. A Saronno preoccupano i furti notturni e la situazione di incuria su marciapiedi e piste ciclabili. A Cogliate, infine, un uomo è stato arrestato per stalking e violenza sessuale.

A Saronno continuano le incursioni notturne: dopo i furti nei saloni da parrucchiere, ladri hanno colpito il Circolino e fatto scattare l’allarme in via Mazzini, alimentando la preoccupazione tra residenti e commercianti.

A Garbagnate Milanese, i carabinieri hanno sequestrato un arsenale con mitragliatrici AK-47, un fucile automatico e munizioni: armi da guerra detenute illegalmente in un box di un 45enne, ora arrestato.

Marciapiedi e ciclabili invasi da foglie e fango a Saronno: l’assessore Lattuada sollecita l’amministrazione a intervenire con maggiore tempestività per garantire decoro e sicurezza.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine nei boschi tra Saronno e Caronno Pertusella, vicino alle stazioni: arrestato un 18enne e denunciati due uomini trovati con droga, contanti e materiale da confezionamento.

A Cogliate un 32enne è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato e violentato l’ex compagna per mesi: la donna ha trovato il coraggio di denunciare, facendo scattare l’intervento dei carabinieri.

