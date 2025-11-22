Saronnese

UBOLDO – Una storia curiosa, quasi surreale, è emersa in Consiglio comunale durante l’approvazione di un debito fuori bilancio: riguarda tre caprette ritrovate lo scorso luglio nella zona verde della Cascina Girola, oltre la ferrovia, tanto da mettere a rischio il passaggio dei treni. A lanciare l’allarme era stata l’Ats, che aveva contattato il vicesindaco Laura Radrizzani. Sul posto è intervenuto il Servizio veterinario, che ha recuperato gli animali, poi affidati dal Comune – in via temporanea – a un allevamento di Origgio per sessanta giorni.

La sorpresa è arrivata ora, con la fattura: circa duemila euro, Iva compresa. Da qui la necessità del debito fuori bilancio e, soprattutto, la polemica politica. Per l’opposizione di Uboldo Civica, l’amministrazione avrebbe agito “con troppa fretta” senza valutare soluzioni più economiche, considerando che si trattava di soldi pubblici. Di tutt’altro avviso la giunta, che ha ricordato come la situazione fosse un’emergenza reale: “Erano stati fermati tre treni (anche Malpensa express, ndr) – è stato spiegato – e occorreva intervenire subito per garantire la sicurezza”.

Una vicenda singolare, nata da tre caprette in fuga e finita al centro del dibattito politico.

(foto archivio)

22112025