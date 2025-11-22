Altre news

SARONNO – Sabato 22 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato. Non sono previste piogge, con cielo sereno per l’intero arco della giornata. Le temperature rimarranno contenute: la massima raggiungerà gli 8°C, mentre la minima scenderà fino a 2°C. I venti saranno assenti nelle prime ore del mattino, per poi intensificarsi nel pomeriggio con direzione Sud-Sudest, mantenendo comunque un’intensità moderata. Non risultano allerte meteo in corso.

Nel complesso, la situazione su Saronno rispecchia una fase anticiclonica stabile, con assenza di fenomeni rilevanti e un clima asciutto, tipico del periodo tardo-autunnale. L’umidità potrebbe favorire un leggero raffreddamento serale, ma senza conseguenze particolari.

Anche nel resto della Lombardia il tempo si presenta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno sia le aree di pianura che quelle alpine e prealpine. I venti saranno generalmente deboli e ruoteranno dai quadranti sud-occidentali nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

