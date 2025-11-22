Città

SARONNO – Una mattinata intensa, di memoria e di denuncia civile, ha attraversato stamattina piazza Libertà e il palazzo comunale con l’iniziativa “Pietà per chi resta“, organizzata dal comune di Saronno e dall’associazione Rete Rosa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento, promosso dal centro territoriale antiviolenza, ha voluto richiamare l’attenzione non solo sulle vittime di femminicidio ma su chi resta: i familiari e gli affetti colpiti dal dolore e dal vuoto delle perdite.

Poco dopo le 11, la piazza è stata attraversata dal corteo del flash mob, anticipato dai colpi di tamburo che hanno guidato l’ingresso dei manifestanti. Ogni partecipante indossava un cartello bianco con una parola a indicare il legame familiare: mamma, papà, figlio, sorella. Il gruppo si è poi suddiviso in piccoli nuclei: ciascuno ha srotolato un telo riportante i nomi delle donne uccise, mentre una parte dei presenti ha rivelato le scritte sui propri cartelli.

A dare voce al momento è stata Michela Prando, che ha letto una selezione di testimonianze tratte dal libro “Lo sguardo di chi resta“. Attraverso queste letture, ha portato in piazza le storie delle madri, dei padri, dei figli e dei familiari delle vittime, restituendo la complessità del lutto delle cosiddette “vittime collaterali” del femminicidio.

Tra queste, la vicenda di Giovanna, madre cui il marito ha ucciso i due figli per colpirla: oggi la donna trasforma il dolore in impegno, portando la sua esperienza nelle scuole. Prando ha poi letto il racconto di Giovanni, padre di Ilaria e Gianluca, che denuncia non solo la brutalità subita dai figli (l’ex fidanzato della ragazza prima uccise Gianluca, poi seviziò e uccise Ilaria dopo ore di violenze), ma anche la narrazione distorta dei media e il silenzio di chi, pur percependo il pericolo, “non interviene”.

Nelle sue letture sono emerse anche la storia di Giacomo, figlio di una donna uccisa dal marito dopo anni di maltrattamenti e segnalazioni rimaste senza adeguate risposte; e quella di Domenico, che ha perso la figlia Adele, manager e madre di due bambini, accoltellata sull’uscio di casa davanti alla figlia di quattro anni nonostante una denuncia pendente.

Prando ha inoltre riportato la vicenda di Manuela, scomparsa da anni: secondo quanto emerso, il marito confessò alla donna con cui si frequentava di averla uccisa e sepolta, ma il corpo non è mai stato ritrovato. La figlia Lisa ha ottenuto la riapertura del caso.

A chiudere, la storia di Paola, uccisa in provincia di Ravenna dal marito, poi suicidatosi; una vicenda che la sorella Annarosa, attraverso i testi letti in piazza, denuncia come spesso fraintesa dai media, che parlarono di un gesto dettato “dal troppo amore”, ignorando ‘’isolamento e la violenza psicologica vissuti dalla donna.

Durante il flash mob, alcune persone del pubblico si sono unite ai manifestanti, ampliando il cerchio simbolico della partecipazione.

Terminato il flash mob, l’evento si è spostato nel palazzo comunale. Nell’atrio, il coro di Rete Rosa ha eseguito due brani intensi: uno in spagnolo, dal sapore di canto popolare e di resistenza, e uno in dialetto campano, carico di emozione e forza evocativa.

Successivamente, la sala consiliare ha accolto la proiezione del videocontributo di Damiano Rizzi, impossibilitato a essere presente. Rizzi ha raccontato la sua esperienza personale, segnata dall’uccisione della sorella per mano del marito, “una guerra in casa”, come la definisce nel suo libro. La sua testimonianza ha aperto uno squarcio sulla solitudine di chi vive per anni nel terrore tra le mura domestiche.

In sala erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, l’assessora Lucy Sasso, la presidente di Rete Rosa Oriella Stamerra e la dottoressa Ceriani.

Quest’ultima ha offerto una riflessione cruciale: “La pietà non è commiserazione, ma un’attitudine interna che ci spinge a fare la cosa giusta. Dobbiamo essere una comunità pietosa, capace di coprire i buchi della rete“. Il 25 novembre, ha ricordato, deve essere un impegno quotidiano per estirpare questa piaga sociale.

La presidente di Rete Rosa ha illustrato il legame tra il centro antiviolenza e il territorio, raccontando della giornata precedente a Caronno, dove era presente Stefania Prandi, autrice de “Lo sguardo di chi resta“.

La sindaca Pagani ha ricordato l’importanza del lavoro svolto da Rete Rosa negli anni: dai flash mob dedicati alla “gabbia” della donna, alla responsabilità della consapevolezza maschile, fino al tema di oggi, quello di chi resta. “Oggi parliamo di chi resta e come amministrazione direi che in questa fase entriamo in gioco anche noi, momento in cui dovremmo essere parte attiva insieme ai servizi sociali – ha sottolineato la prima cittadina – la comunità e le istituzioni devono essere più attente, presenti e un po’ più formate. Io stessa ho scoperto delle cose; molto spesso sottostimiamo parole o atteggiamenti“.

Infine l’assessora Lucy Sasso ha presentato il “termometro della violenza“, distribuito in piazza dai ragazzi della scuola di Gallarate: uno strumento semplice, ma efficace per riconoscere i segnali precoci della violenza psicologica, verbale, economica. “La violenza fisica è solo la punta dell’iceberg e per questo abbiamo pensato al termometro della violenza. L’abbiamo fatto perchè molto spesso sottovalutiamo parole e azioni. Questo è uno strumento di prevenzione, perchè tutto ciò che non è prevenzione arriva dopo” ha affermato, sottolineando poi l’importanza del lavoro di Rete Rosa nelle scuole.

La mattinata si è conclusa con gli interventi del pubblico, numeroso e coinvolto. Domande, riflessioni, testimonianze spontanee hanno dato forma a un dialogo vivo, che ha mostrato la necessità, e la volontà, di parlarne insieme.

(foto dell’evento)

