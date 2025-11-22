Cronaca

SARONNO – Giornata movimentata quella di ieri sulle strade del Saronnese e delle aree limitrofe, con quattro incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Gli episodi, avvenuti tra la mattina e la serata, hanno coinvolto automobilisti, un ciclista e un utilizzatore di un monopattino.

Caronno Pertusella, ciclista investita in viale 5 Giornate

Il primo episodio è stato registrato alle 8.45 a Caronno Pertusella, in viale 5 Giornate, dove una ciclista di 30 anni è stata investita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno. La donna, inizialmente in codice verde, è stata poi trasferita in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese. Presente anche la polizia locale di Caronno Pertusella per i rilievi.

A9, auto contro ostacolo: ferito un 21enne

Alle 15 un altro incidente si è verificato lungo l’A9 Como-Milano, nel tratto tra Lomazzo nord e Fino Mornasco: un’auto è finita contro un ostacolo e il conducente, un 21enne, ha riportato traumi non gravi. L’ambulanza della Verde Fino ha trasportato il giovane in codice verde all’ospedale di Saronno. Sul posto la polizia stradale di Novate.

Turate, cade con la micro mobilità elettrica: 52enne in ospedale

Alle 17.45 incidente a Turate, in via Isonzo 2, dove un 52enne alla guida di un monopattino ha avuto un incidente. L’uomo è stato soccorso dalla Sos Appiano e portato in codice giallo all’ospedale di Saronno. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cantù.

Castiglione Olona, scontro tra due auto sulla SP42

L’ultimo intervento è avvenuto alle 20.59 a Castiglione Olona, lungo la Sp 42, dove due vetture si sono scontrate. Coinvolti una donna di 46 anni e un uomo di 48. Per loro sono intervenute la Croce Rossa di Varese (codice giallo) e la SOS Malnate (codice verde). Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale di Circolo diVarese. Presente anche un mezzo di soccorso avanzato e i vigili del fuoco di Varese, oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno.

(foto archivio)

22112025