Eventi

RESCALDINA – All’osteria sociale La Tela – Il buon essere di Rescaldina, l’altra sera si è tenuto uno degli appuntamenti più significativi promossi dal percorso culturale SosteneTELA. Ospite d’eccezione l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, che ha dialogato a lungo con il pubblico sul tema “Essere giusti per essere liberi”.

L’incontro, ambientato in una sala gremita e attenta, ha offerto l’occasione per approfondire un tema che tocca da vicino la vita di ogni cittadino, con uno sguardo particolare rivolto al ruolo degli amministratori pubblici. Delpini ha invitato a riflettere sul significato della giustizia come atteggiamento quotidiano, come responsabilità personale e come fondamento di una comunità libera, capace di crescere in modo armonioso.

Una serata partecipata, intensa, in pieno stile Tela: uno spazio che da anni si distingue come luogo di incontro, confronto e crescita sociale, dove cultura e impegno civico si intrecciano in modo concreto.

Un evento che ricorda ancora una volta cosa sia davvero La Tela: un presidio culturale vivo, capace di portare sul territorio voci autorevoli e dialoghi che lasciano il segno.

(foto: un momento della serata)

22112025