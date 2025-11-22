Città

SARONNO – Ammonta a circa 10 mila euro il ricavato della partita benefica organizzata sabato scorso dal Fbc Saronno con il patrocinio del Comune. Un risultato significativo, raggiunto grazie alla grande partecipazione del pubblico allo stadio Colombo Gianetti, dove per l’occasione erano scese in campo la Nazionale tv & social e lo Smile Team, selezione locale di imprenditori. L’incontro, molto seguito e ricco di momenti di festa, si era concluso con un 2-2.

L’iniziativa aveva come obiettivo principale l’acquisto di defibrillatori (Dae) da destinare a realtà sportive e scolastiche del territorio, un investimento importante per la sicurezza di atleti, studenti e comunità. E domani, domenica, arriverà il momento della consegna ufficiale dell’assegno.

La cerimonia si terrà alle 13.30, sempre al Colombo Gianetti di via Biffi, pochi minuti prima del calcio d’inizio di Fbc Saronno–Vigevano, gara valida per il campionato di Eccellenza. Sul prato dello stadio saranno presenti le delegazioni delle associazioni beneficiarie:

Insieme per Fily di Misinto

Aus Niguarda

Simi Sport di Cesano Maderno

Gruppo sportivo disabili Limbiate

Integrazione Solidarietà e Autismo Solaro

Rugby Saronno

Saronno Softball e Baseball

Gli istituti scolastici comprensivi Leonardo da Vinci e Aldo Moro di Saronno

Un primo, concreto passo a favore della tutela della salute nelle attività sportive e nelle scuole, reso possibile da un pomeriggio di solidarietà condivisa e dalla risposta entusiasta di tifosi e cittadini.