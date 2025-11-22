Città

SARONNO – Saronno ha ospitato nel weekend la nuova edizione di “Saronno in Gioco”, evento al secondo anno che richiama appassionati, famiglie e curiosi da tutto il territorio. Uno degli ospiti stato Davide Negri, autore emergente che ha presentato il suo nuovo titolo, “Tactic”.

Negri descrive Tactic come una fusione tra scacchi e Risiko, un ibrido che unisce la profondità strategica del primo con la componente di conquista territoriale del secondo. Il risultato è un gioco dinamico, pensato per sfide rapide ma ricche di tensione tattica.

L’autore ha stampato personalmente tutti i pezzi tramite stampante 3D, scegliendo forme e materiali che rendessero l’esperienza di gioco più immersiva. Negri ha mostrato prototipi e varianti colorate, spiegando come ogni elemento sia stato progettato per avere una forte identità visiva.

Negri ha elogiato l’evento di Saronno, sottolineando l’ottima organizzazione e la grande partecipazione del pubblico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09